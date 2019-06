“Movilidad no se mejorará si autoridades municipales no ponen de su parte”: Ruíz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Movilidad de la ciudad no se mejorará si autoridades municipales no ponen de su parte para ello, advirtió el ex Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco Ruíz.

Quien ha sido crítico de temas de movilidad, expresó que avala el proyecto que tiene el gobierno del estado para hacer del Segundo Anillo de Circunvalación una vía de flujo continuo eliminando semáforos y vueltas a la izquierda, argumentando que se trata de medidas necesarias pensando en el crecimiento de la ciudad y del número de automóviles.

“Conforme vaya creciendo la ciudad tenemos que tomar medidas. Definitivamente el suprimir vueltas en algunos puntos va a a mejorar el tránsito, va a asegurar buenas guarniciones, etcétera, pero de muy poco va a servir si no existe una autoridad que haga cumplir esa ley”.

Explicó que al día de hoy se tiene esquinas y zonas donde no se pueden estacionar y pese a ello existe a quien simplemente “le vale” y se parquean en el lugar, donde la autoridad, en este caso Tránsito municipal pasa y no hace nada.

“Entonces, insisto que se puede tener un buen plan, pero si no existe la aplicación de la ley de vialidad, en este caso que corresponde a transito, pues no se tendría un proyecto completo”.