MOS, le insiste a alcaldesa que refuerce patrullaje en colonias de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Trabajo conjunto y coordinado, acordaron el Gobernador Martín Orozco Sandoval y la Alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel, luego de la reunión sostenida este martes pasado para tratar el tema de la seguridad.

El ejecutivo estatal, detalló que se trataron dos temas concretos, donde de su parte le pidió a la primer edil de la capital que refuerce el patrullaje de la policía municipal en colonias para la prevención y combate al delito, mientras la alcaldesa le solicitó una mayor coordinación con la Fiscalía General de Aguascalientes para con el tema de los detenidos por la corporación municipal.

-¿Tocaron algo de relevos en titulares?

-No, no, ese es tema es de ella, yo no lo toque, porque al momento que ella crea que es necesario, ella lo decidirá.

-¿Respaldarán las decisiones que haga la alcaldesa?

-Si, sin duda, si ella llega en un momento a tomar esa decisión con gusto, ósea (…) la decisión de Toño fue de ella y en su momento yo la apoye, porque ella tiene muy claro que es lo que necesita el municipio.

-¿En el tema del mando único, porque había renuencia a trabajar con la policía municipal?

-El tema es seguir trabajando y buscar en que mejorar de un lado y de otro.

-¿Lo que más se ha repetido es el tema de patrullaje?

-¿Eso fue lo que le dije, ese fue mi punto, que debe haber más presencia y ella es un poco que si en la presencia hay detenidos se integren carpetas, pero ese es un tema muy jurídico que solo el fiscal podrá tocar con ella.

Al final de la entrevista en un hotel del norte de la ciudad, el mandatario fue cuestionado sobre cambios dentro de su gabinete, donde explicó que hasta ahora solo se trata de ‘chismes’.

“Ya se los avisaré, pero ahorita son puros chismes, ahorita si es puro chu-chu-chu”.