MOS entrega Premio Aguascalientes al Dr Alfonso Pérez Romo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, entregó el Premio Aguascalientes 2018, en la categoría Bona Gens, al doctor Alfonso Pérez Romo por su importante trayectoria e innumerables aportaciones al desarrollo científico, educativo, humanista, social y cultural de Aguascalientes.

Teniendo como escenario el teatro Morelos, el mandatario estatal reconoció la elevada calidad humana y moral del galardonado, de quien dijo, en todo momento mostró un deseo de trascendencia como catedrático, promotor de las artes y la cultura, aficionado a la fiesta de los toros, creador de instituciones, servidor público, empresario y principalmente, como cabeza de una familia que sigue dando a la sociedad mujeres y hombres de bien.

“Hoy necesitamos de más referentes como el doctor Alfonso Pérez Romo, que nos recuerden que seguimos siendo la tierra de la gente buena”, afirmó Orozco Sandoval.

Agregó que en medio de las contradicciones y confusiones de hoy en día, todavía podemos encontrar luces de esperanza en las acciones y el pensamiento de mujeres y hombres, que al igual que el doctor Alfonso Pérez Romo, toman partido por la libertad y por los valores como el humanismo, la solidaridad, el compromiso con nuestro entorno y el servicio a nuestros semejantes.

Durante su intervención el doctor Pérez Romo agradeció el reconocimiento el cual, dijo, aceptar con humildad y gratitud.

“Estoy aquí, para renovar nuestra esperanza porque Aguascalientes, este bello y generoso lugar de nuestro país, preserve y cultive los valores que le han dado forma e identidad en el concierto nacional”, dijo.

Recordó que las más importantes etapas de su vida y de su formación, han ocurrido en Aguascalientes, tierra a la que le debe todo.

“A Aguascalientes, al convivir con su sociedad y a ciertas lecturas de juventud, debo, que en el ocaso de mi vida, me esfuerce por tratar de ser un sincero liberal, como un hombre que sabe que la libertad es el don más importante de la vida en sociedad y que mi libertad tiene límites, el límite donde comienza la libertad de los demás”.

“También le debo el querer tratar de ser un socialista sincero, porque mi convivencia con pobres y marginados me ha enseñado que no se puede aceptar la abundancia de los pocos a expensas de la carencia de los demás. Un socialista sincero que no necesite despeinarse por el populismo y la demagogia, el cáncer que acaba con el progreso y acaba con la libertad”, señaló en su mensaje.

Esta distinción se le concede en reconocimiento a su labor académica, docente y profesional, así como a su destacada trayectoria en la promoción incansable de las ciencias, las humanidades, las artes, las letras y la cultura, con las que también ha contribuido al beneficio comunitario, al mejoramiento de la vida social de los Aguascalentenses y al fortalecimiento de la educación superior del estado.

El doctor Alfonso Pérez Romo se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; donde también estudió la especialidad de Pediatría; fue catedrático del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, fundador de la Sociedad de Pediatría en nuestro estado y vicepresidente de la Asociación Nacional de Pediatría de México.

A lo largo de su trayectoria profesional fue subdirector del Hospital Hidalgo, director médico de la Cruz Roja, decano del Centro Biomédico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y rector de la misma institución.

En el área de cultura y artes, el doctor Pérez Romo fue director fundador del Instituto Cultural de Aguascalientes, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y fundador de la carrera Ciencias del Arte y Gestión Cultural de la UAA.

A la ceremonia también asistió el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Francisco Martínez Delgado; la alcaldesa, Teresa Jiménez Esquivel; el secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz y el coordinador general de Gabinete, Gustavo Martínez Romero.