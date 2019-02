Morena uso datos falsos para avalar ante el Senado la Guardia Nacional

Animal Político

Ciudad de México.- La Coordinación del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado redactó un documento, firmado por el Senador Ricardo Monreal, para responder a los supuestos mitos que existen en torno a la Guardia Nacional. El documento circuló entre senadores previo a la discusión del dictamen para crear ese cuerpo de seguridad que ocurrirá este jueves en el Pleno.

El Sabueso revisó el documento y encontró que alguna información que se utilizó para desmentir esos supuestos mitos es engañosa.

Frase: “La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad pública de carácter civil”

Según el documento redactado por Morena, el carácter civil de la Guardia Nacional está garantizado porque su jefe supremo, el presidente de la República, es civil y porque se recluta a los integrantes de manera abierta entre la población.

Sin embargo, el proyecto de dictamen que discutirán los senadores eliminó la adscripción y dirección de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. Estos dos elementos estaban en la minuta aprobada en enero de 2019 en la Cámara de Diputados, pero en la última propuesta se modificó.

La minuta establecía que la “La Ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad”. Dicho enunciado se suprimió, por lo que la profesionalización, disciplina, operación, formación, con el nuevo dictamen, corresponderá al orden militar.

La dirección exclusivamente civil también se eliminó. El nuevo dictamen propone que la dirección de la Guardia Nacional esté compuesta por una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Es decir, dos mandos militares y uno civil.

Frase: “Es un mito que como candidato, Andrés Manuel López Obrador ofreció retirar de las calles a los militares que, desde hace décadas, realizan labores policiales en varias ciudades de México.

El documento cita un párrafo del libro 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México, publicado por Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2017, cuando todavía no era candidato a la presidencia.

Ahí mencionó que el Ejército y la Armada se convertirían en “instituciones de protección de los mexicanos” y la posibilidad de la creación de una Guardia Nacional conformada por soldados y marinos. Si bien, durante la candidatura en 2018, el presidente no habló de reducir las funciones de seguridad del Ejército, sí lo hizo cuando fue candidato presidencial en 2012.

En febrero de 2012, en un mensaje por internet López Obrador sostuvo: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército.

En el mismo mensaje, el presidente detalló que el proceso de regresar al Ejército a los cuarteles tomaría seis meses mientras se profesionaliza la policía para encargarse de la seguridad pública.

