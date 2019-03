Morena propone reducir 50% dinero público a partidos y que militantes aporten recursos

Animal Político

Los diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado, de Morena, promoverán ante el Pleno una iniciativa para reducir el financiamiento público a los partidos políticos hasta en 50 por ciento.

En conferencia de prensa ambos legisladores manifestaron, que esperan que todas las bancadas en el Congreso de la Unión se sumen a esta iniciativa que muchos han demandado.

Tatiana Clouthier señaló que se propondrá que ahora sean los militantes quienes en tiempos ordinarios apoyen a los partidos políticos, a fin de que exista una mayor vinculación de los miembros de cada instituto con el mismo.

De esta manera, dijo, los partidos no podrán pensar que para su funcionamiento ordinario deben tener una avasallante cantidad de recursos.

Por su parte, Mario Delgado recordó que las últimas elecciones cambiaron la forma de hacer política en el país, ya que Morena de ser un partido recién fundado “creció de manera exponencial haciendo política sin dinero”.

Detalló que este 2019, los partidos tienen un financiamiento de casi cinco mil millones de pesos y en caso de se reformara la Constitución, como indica su propuesta, habría un ahorro de dos mil 500 millones de pesos.

“Tenemos que cambiar la forma de hacer política, el fondo de esta iniciativa es que en la democracia prevalezcan las ideas, quien resulte ganador sea por las propuestas de gobierno y no por utilizar recursos públicos para tratar de cambiar la voluntad de la ciudadanía; vamos a una democracia en serio, donde los proyectos prevalezcan sobre el dinero; esa es una de las lecciones del 1 de julio”, mencionó.

Al retomar la palabra, Clouthier apuntó que si bien no ha platicado esta iniciativa con otros partidos espera que sea aprobada, ya que es un tema que han comentado las dirigencias y en diversas vertientes, además de que seguramente tendrá el apoyo desde la sociedad.

Aclaró que la reducción de 50 por ciento menos se aplicaría en tiempos ordinarios, no en campañas políticas.

Delgado mencionó que dicha disminución ha sido un tema en el que todos los legisladores dicen que sí pero no dicen cuándo; “ahora vamos a ver, porque hay la posibilidad de cambiar la Constitución desde el equilibrio político que existe en la Cámara y vamos a verlos votando, no solo en el discurso, si apoyan o no, es una propuesta y una demanda de la ciudadanía”.

