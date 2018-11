Morena pedirá “santo y seña” para proyecto de endeudamiento de GobAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La bancada de Morena en el Congreso local reiteró sus dudas en torno al proyecto de endeudamiento que ha presentado el gobierno panista de Aguascalientes de cara al 2019.

En entrevista, el diputado Heder Guzmán Espejel, vicecoordinador de la segunda fuerza política en el Legislativo, dejó en claro que se pondrá bajo la lupa la iniciativa de endeudar a la entidad por 1,200 millones de pesos.

“Si quieren endeudarse, pues al menos que nos digan santo y seña, con nombre y apellido, de las obras que se piensan desarrollar”, abundó.

Guzmán Espejel mencionó que hará hincapié en que se destinen apoyos hacia las colonias del oriente de la ciudad de Aguascalientes, de la cual es representante popular, y donde dijo que vive el 70 por ciento de la población y a su juicio no ha habido los apoyos suficientes.

“El oriente de la ciudad es una de las partes más desprotegidas pues no hay infraestructura, no hay puentes peatonales, hay muchas cosas que se quedan a desear”, apuntó.

El gobierno del estado ha justificado el proyecto de endeudamiento a 20 años, para la construcción de un centro de seguridad C5 y un plan de movilidad.