“Morena no llega a la alcaldía” : Pérez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Descartan riesgos de fractura al interior del PAN por la elección de la candidatura para la alcaldía de Aguascalientes, estableció el diputado blanquiazul Salvador Pérez Sánchez.

“Se habla de que puede haber división en el partido, pero yo digo lo contrario. No es la primera vez que elegimos un candidato de manera interna y nunca ha habido el caso. Quien no quede, se estará sumando”, declaró.

Entrevistado poco antes de que el comité nacional del PAN aprobase el método de votación de militantes para determinar aspirante, Pérez Sánchez se había pronunciado por dicho esquema.

“Es lo más sano y lo más libre que la militancia decida”, remarcó.

El PAN busca ratificar su control de la alcaldía de Aguascalientes entre las precandidaturas de Teresa Jiménez, actual presidenta municipal quien busca la reelección, y Julio César Medina, ex funcionario estatal.

Aunque al diputado se le vio en una reciente conferencia de medios de Medina, descartó pronunciarse abiertamente por el ex secretario de Desarrollo Social.

“Las dos personas son buenas, pero ya la militancia está esperando el ir a participar y elegir”, insistió.

– Tanto que se criticó el dedazo y seguirlo. ¿La gente no está cansada?

– Sí, coincido que siempre hemos criticado esa parte. Otros partidos se van al dedazo y ellos lo hacen por temor de entrar a un proceso interno. Piensan que se debilitan. Pero nosotros no, estamos hechos para esos procesos.

Salvador Pérez rechazó que

Morena, segunda fuerza política del estado luego del proceso electoral del año pasado, ahora tenga posibilidades. “Morena no llega, el PAN es la mejor marca”, comentó.

La elección interna del PAN se realizaría el 10 de marzo.

Las votaciones por la renovación de la alcaldía de Aguascalientes tendrá lugar el 2 de junio próximo.