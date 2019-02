“Morena no debe candidatear a chapulines” : Heder

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local por Morena, Heder Guzmán Espejel, exigió que la candidatura del partido por la alcaldía de Aguascalientes no sea en favor de personajes que hayan militado en diferentes institutos políticos.

“La intención es sacar una candidatura de unidad. Espero qe sea un candidato de izquierda y no un chapulín, porque eso no es bien visto entre la ciudadanía”, enfatizó.

Guzmán Espejel, quien también es precandidato a la alcaldía, descartó fractura por la proliferación de aspirantes.

“No hay división, hay algunos que se aferran al poder y no todos piensan igual. Pero vamos a salir fortalecidos”, resaltó.

– ¿No van tarde en su proceso interno?

– No. Somos como 582 mil candidatos, pero fuertes somos como cinco.

Dentro de esos candidatos “fuertes”, el diputado citó a Gabriel Arellano, Arturo Ávila, José Angel González y Salma Luevano. Aunque Heder dijo que lleva ventaja. “Mi trabajo es directamente con el ciudadano”.

El registro de precandidatos en Morena se realizará el próximo martes 26.

Las votaciones por la alcaldía de Aguascalientes se realizará el 2 de junio.