MORENA encuentra irregularidades en el conteo de votos del EdoMex

Andrés Rojo

Aguascalientes.- A MORENA no se le cerraran las puertas para hacer alianzas en el proceso electoral del 2018, por otra parte el partido político está enfocado en el conteo oficial de los votos en las elecciones estatales del domingo pasado, principalmente en el Estado de México que fue donde encontraron irregularidades, así lo señaló Yeidckol Polevnsky, secretaria general de MORENA.

“No estamos cerrados a nada, estamos abiertos a avanzar, a trabajar siempre y cuando estemos en la misma sintonía de ponernos a trabajar en favor del país; nosotros hacemos alianza con la militancia, nos cuidamos mucho luego de los liderazgos de arriba porque son muy trampa, entonces ahí sí tenemos que cuidarnos”.

Como también se comentó que la asociación tiene las puertas abiertas para aquellos militantes de otros partidos que quieran un intercambio verdadero, y no rechazan la idea de que el proceso de afiliación ya se hayan colocado unos cuantos políticos indeseables, aunque anteriormente se aplicaban los filtros para que no se ocuparán estas candidaturas o cargos públicos por estos.

“Nosotros nos jugamos el reto de abrir el partido, de que llegue todo mundo y obviamente debemos de tener un grupo muy grande para estarlos revisando, ya se nos ha colado gente indeseable pero tenemos una Comisión de Honestidad y Justicia que funciona muy rápidamente y que es muy estricta y muy dura para poner a cada quien en su lugar”.

Por otra parte se descarta la posibilidad de que se haya tenido algún tipo de relación con Carlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes, esto con el fin de integrarlo al partido político MORENA.

“Hasta donde yo sé el ex gobernador es priista, fue mi compañero senador, también fue compañero del senador Monreal, de Ricardo Monreal, además de que también fue su empleado fue su Secretario de Desarrollo Económico, pero hasta donde yo sé es ahí el PRI no tiene su espacio y con nosotros no tenemos ningún dato de que él tenga algún interés o que se haya acercado al Comité Ejecutivo Nacional”.

Para finalizar, Yeidckol Polevnsky destacó que en este partido no se permiten los líderes morales, esto por el caso de el divisionismo en Aguascalientes.

“No queremos grupitos, líderes aquí y allá que digan lo que sea porque nosotros estamos en contra de ello, porque eso equivale a las costumbres del PRD y estamos en contra de eso, estamos en contra de los grupitos, en contra de las corrientes, en contra de esos que hagan celulitas, eso no queremos, no son aceptados en MORENA”.