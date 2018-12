“Morena debe responsabilizarse por la gente que admite”: Juárez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia estatal del PRI rechazó estar inmiscuyéndose en asuntos internos de otros institutos políticos, concretamente en el caso de Morena, estableció su presidente Enrique Juárez Ramírez.

“Es hora que cada partido político cargue con sus personajes y sea responsable de los actores que recibieron. A nosotros no nos interesa inmiscuirnos en temas de otros partidos, son ellos quienes deben ser responsables de los militantes que han admitido”, declaró en entrevista colectiva.

En días pasados, la dirigencia de Morena fue asumida por Raúl Reyes Agüero, quien hasta hace unos meses era priista y fue funcionario en el pasado gobierno estatal de Carlos Lozano, lo cual derivó en acusaciones de una supuesta intervención por parte del ex mandatario que llegó hasta la toma de instalaciones del comité estatal por personajes ajenos al partido, el jueves último.

“Cuando no hay capacidad para resolver las cosas internamente, buscan echarle la culpa al villano favorito. Yo he hablado con el ingeniero Carlos Lozano y Aguascalientes se distingue por esos buenos gobiernos que ha tenido. Dicen que el PRI está muerto, cuando todos los días están hablando de nosotros”, manifestó.

– ¿Pero si hay pirateo de militantes?

– No creo que sea un robo de talentos. Los talentosos siguen dentro del PRI y con ellos vamos a jugar en las siguientes elecciones.

Integrantes de Morena Aguascalientes han acusado un supuesto contubernio entre Carlos Lozano con David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, quien fuera gobernador de Zacatecas entre 1998 a 2004 y donde Lozano colaboró como funcionario de gabinete.