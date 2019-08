Morena Aguascalientes está fracturado: Regidores electos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Regidores electos por Movimiento de Regeneración Nacional para los próximos cabildos en Aguascalientes reconocieron las fracturas que se viven al interior de la cúpula del partido en el estado.

En conferencia de medios, Karola Macías Martínez, futura edil por el ayuntamiento capitalino, estableció una postura en la cual si bien no mencionó a alguien en particular, hizo un llamado a concluir con las rupturas dentro del instituto político.

“El divisionismo interno ha minado y fracturado a nuestras bases, además que ha lastimado a quienes creyeron en nosotros, atendiendo a intereses personales en busca de poder”, comentó Macías Martínez

La futura regidora, quien dijo no pertenecer a algún grupo en particular, convocó de paso a la cúpula de Morena para “poner punto final a esta vergonzosa historia”.

Karola Macías hizo un llamado a participar en el proceso interno por la renovación de Morena Aguascalientes, aunque la próxima edil aceptó que no es militante del partido político.

En días pasados, han abundado los señalamientos de parte de la dirigencia de Morena que encabeza Cuitláhuac Cardona Campos, en particular hacia Aldo Ruiz, ex líder estatal y actual delegado de Bienestar, por supuestos malos manejos en el partido