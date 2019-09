Molesta retiro de unidades de transporte escolar en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Propietarios de unidades de transporte escolar están molestos, luego de acusar a la Coordinación de Movilidad de estar retirándoles sus camionetas, con el pretexto de que están fuera de norma, al haber cumplido con el número de años para circular.

Afectados hicieron del conocimiento que en algunos casos se actuó a pleno mediodía cuando llevaban de regreso a sus casas a los alumnos en su mayoría pequeños, por lo que tuvieron que llamar a sus padres para recogerlos, puesto que las unidades serían selladas y llevadas al corralón.

“Algunos tuvimos que pedir camionetas prestadas para llevar a sus casas a los niños que no localizamos a sus padres y cumplir con los compromisos, y todo por estos operativos que son excesivos”.

Según los mismos, se les están exigiendo unidades por lo menos del año 2010 para poder prestar el servicio, recurso que no se tiene para la compra de las mismas de forma inmediata.

“Mire, yo traigo una camioneta 2002, la traigo ahora sí que al cien, entonces pues no sé de qué se trata esto, ahora pues yo tengo que pedir o rentar otra unidad para cumplir con mis contratos, porque ya me quede sin unidad, entonces pues no me parece que sea lo correcto”.

Fotografía: BI Noticias