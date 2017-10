Modelo rusa muere tras trabajar 13 horas continuas en pasarela

RT en Español

China.- Vlada Dziuba, una adolescente originaria de la ciudad rusa de Perm que ejercía de modelo en China, murió la noche del 27 de octubre en una clínica de Shanghái, donde la llevaron directamente desde los bastidores de un desfile de modas organizado por diseñadores asiáticos.

Durante el desfile a la modelo, de tan solo 14 años, empezó a aumentarle la fiebre y se desmayó. La joven estuvo dos días en coma, pero no sobrevivió, informa ‘Vesti’.

Los médicos llevaron a cabo una serie de exámenes y establecieron que la causa preliminar de la muerte fue una meningitis. Debido a la fatiga extrema, el organismo de Vlada no pudo lidiar con el virus.

Oxana Dziuba, la madre de la menor fallecida, ha contado a los medios que cuando habló con su hija por teléfono la niña lloraba a causa de la fatiga insoportable que sentía, producto de jornadas de trabajo de 13 horas y falta de sueño.

La madre rogaba a Vlada que fuera al médico, pero —como se reveló recientemente— el contrato que firmó la modelo no incluía el seguro de salud. Además, la agencia china que contrató a la joven rusa para participar en la Semana de la Moda de Shanghái y otros desfiles no respetaba los términos del contrato, ya que según el documento la modelo no debía trabajar más de cuatro horas al día.

Los familiares de Vlada creen que el afán de la agencia de enriquecerse usando a una estrella naciente de la pasarela resultó ser más fuerte que el respeto a los derechos laborales más elementales.