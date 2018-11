Misterioso video aparece en el Instagram de la fallecida Jenni Rivera

Tribuna

Ciudad de México.- Ya hace seis años de la trágica y repentina muerte de Jenni Rivera, pero recientemente reapareció de nuevo en su cuenta de Instagram, lo que causó el escándalo de todos sus seguidores.

A través de un video tomado desde su teléfono por la misma cantante cuando se encontraba en su camerino antes de una presentación.

“¿Y el saludo pa’quién era wey? #JenniVive”, se lee en la descripción del clip que comienza con ‘La Diva de la Banda’ sonriendo frente a la cámara y diciendo “Qué onda, hola”, cuando de la nada se enfoca sus pechos y enseña un poco de ellos para después decir “No” con una cara de perversión.

“Soy Jenni Rivera, y no sé pa’ que me dieron esta cámara, pa’ que yo me tomara video sola… no me gustan los videos, me trauman, me tienen asustada, son malos y traicioneros”.

Después enfoca a su equipo de trabajo que la acompaña en el camerino para cerrar el video diciendo:

“¿Y el saludo para quién era wey?”.

El video se publicó hace unos meses y cuenta con más de 17 mil ‘Me Gusta’ y mucho más de 150 mil reproducciones, así como un sin fin de comentarios como:

“Lo sabía, no está muerta”; “ella era la más dulce, la más tierna”; “Jenni tan linda y su forma de ser”; “qué hermosa, se te extraña mana un montón aquí en la Tierra”; “yo amaré a esta mujer toda mi vida, es un ejemplo de lo que una mujer puede ser”.

Cabe resaltar que, la cuenta oficial de Instagram de Jenni Rivera quedó en manos de su hijo menor Johnny, quien es el que se encarga de gestionarla y actualizarla.