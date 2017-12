Misterio en Canadá: hallada muerta en su casa una pareja multimillonaria

El País

Misterio en Canadá.- Barry Sherman, fundador multimillonario de la farmacéutica canadiense Apotex, y su esposa, Honey Sherman, fueron hallados muertos este viernes en el sótano de su residencia en Toronto, que se encontraba a la venta por casi siete millones de dólares. La policía afirmó en una rueda de prensa que no han encontrado indicios que les ayuden a esclarecer cómo murieron. “Las circunstancias de sus muertes parecen sospechosas”, señaló David Hopkinson, el portavoz. La pareja era una de las más ricas del país y destinaba una fortuna a obras benéficas. Las muertes han conmocionado Canadá.

“Hemos sido informados de las trágicas noticias sobre la muerte inesperada de Barry y Honey Sherman. Todos en Apotex estamos profundamente conmocionados y entristecidos por estas noticias y nuestros pensamientos y oraciones son para la familia”, lamentó en un comunicado la empresa.

Hopkinson, portavoz de la policía de Toronto, indicó que no se apreciaba una entrada forzada en la vivienda y que los cuerpos no presentaban heridas o marcas de violencia. Y afirmó que no hay actualmente abierta una búsqueda de sospechosos. Pero las circunstancias del hallazgo no tranquilizan a los investigadores: los cuerpos fueron hallados en el sótano por un agente inmobiliario.

El hombre que halló los cuerpos estaba preparando la vivienda para la visita de unos eventuales compradores, según el diario Toronto Globe and Mail. El detective Brandon Price ha dicho a la emisora canadiense CBC que los investigadores aún estaban tratando de determinar si hubo algún delito.

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, tuiteó sus condolencias por la doble muerte. El ministro de Sanidad de la provincia de Ontario, Eric Hoskins, también expresó su pesar por la muerte del matrimonio. “No tengo palabras ahora mismo. Mis queridos amigos Barry y Honey Sherman han sido hallados muertos. Eran grandes seres humanos, increíbles filántropos y grandes líderes del sector sanitario”, destacó a través de su cuenta de Twitter.

Sherman fundó Apotex en 1974 con solo dos empleados. En la actualidad, la compañía es el mayor fabricante farmacéutico canadiense y produce más de 300 medicamentos genéricos. Tanto Barry Sherman como Apotex habían estado envueltos los últimos años en varios litigios judiciales con familiares y otras farmacéuticas.

La fortuna de Barry Sherman, valorada en 4.800 millones de dólares canadienses (unos 3.200 millones de euros), según la revista Forbes, es una de las más grandes del país. El matrimonio era también uno de los mayores filántropos de Canadá, con cuantiosas donaciones a hospitales y grupos judíos. La pareja tiene cuatro hijos.