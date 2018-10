Miss Paraguay se desmaya al enterarse que ganó el Miss Grand International 2018

Vanidades

Sabemos que los certámenes de belleza están llenos de emociones, desde la preparación hasta el momento en que las modelos desfilan por la pasarela y se enfrentan a las diversas pruebas a las que son sometidas, y claro, la gran final.

Y el Miss Grand International 2018 no ha sido la excepción… Este jueves se celebró la sexta edición del concurso de belleza en el The One Entertainment Park, de la ciudad de Rangún en Birmania. El evento que busca impulsar la paz en el mundo contó con la participación de 78 candidatas de diferentes países.

Todo corrió de forma normal, pero momentos de tensión se vivieron en la parte final del concurso cuando todos esperaban escuchar el nombre de la chica que se llevaría la corona.

Miles de ojos quedaron quietos cuando Miss Paraguay, Clara Sosa, se desmayó al oír su nombre como la nueva reina del certamen de belleza. Sus emociones saltaron a flor de piel luego de que el presentador la anunciara como la gran ganadora de la noche.

Antes de recibir la corona y abrazar a su compañera se desvaneció en los brazos de Meenakshi Chaudhary Kumar, Miss India, quien por la impresión no alcanzó a sujetarla, por lo que cayó al suelo. Momentos después se vio cómo productores del certamen de belleza se acercaba a auxiliar a la joven.

Las demás concursantes, al verla en el suelo, acudieron a ayudarla, y a los pocos minutos, Clara Sosa se reincorporó con un rostro más tranquilo y recibió la corona de manos de nuestra compatriota y ganadora del Miss Grand 2017, María José Lora, y así pudo desfilar como la nueva reina de belleza.

Poco antes de ser coronada, la paraguaya dijo que iba a necesitar un doctor porque sentía que le daría un ataque al corazón.

Desde que se dictaminó a las cinco finalistas (Miss Grand Japan: Haruka Oda, Miss Grand Puerto Rico: Nicole Marie Colón Rivera, Miss Grand India: Meenakshi Chaudhary Kumar, Miss Grand Paraguay: Clara Sosa y Miss Grand Indonesia: Nadia Sristi Purwoko), la representante paraguaya ya dejaba ver un semblante de nerviosismo en su rostro.