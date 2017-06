Mis 10 faltas en 7 meses de Legislatura están justificadas: Memo Gtz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza rechazó ser el legislador más faltista en el Congreso de Aguascalientes, aseverando que todas sus ausencias se encuentran justificadas.

“Han sido por trabajo, por representación en el Congreso, por reuniones con la Comisión de Derechos Humanos o han sido porque tenemos un calendario en torno al desarrollo de sesiones de comisiones y estas pueden empalmarse”, aseveró en entrevista grupal.

Lo anterior, después que recientemente se dio a conocer que el representante blanquiazul habría pedido hasta diez permisos para ausentarse tanto de sesiones del pleno, como de las comisiones.

Gutiérrez Ruiz Esparza reconoció que ha tenido ausencias, pero que todas han sido por motivos relacionados con la labor legislativa y que sólo una de estas fue en sesión del pleno.

“Las faltas han sido por temas estrictamente laborales. Hay veces que las sesiones se han empalmado, tuvimos recientemente una sesión de la comisión de Justicia en Jesús María y a la vez tenía una aquí en el Congreso, pero es físicamente imposible estar en dos lugares a la vez”, consideró.

– Hay diputados que a pesar de esta demanda de trabajo, no tienen una falta. ¿Será porque ellos no trabajan igual que tú?

– No, no digo eso. Sino será más bien porque no les ha pasado que se empalmen sus comisiones o que hayan tenido que estar en otras partes o que el presidente de cada una de las comisiones tiene la facultad de llamar 24 horas antes de una sesión extraordinaria y por lo tanto pues por eso se empalman actividades. Depende de las agendas de cada uno de los diputados.

El también presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso local insistió que le ha tocado acudir a su oficina hasta en días no laborales, “me ha tocado estar incluso sábados y domingos donde hemos venido hasta las once de la noche”.