Miriam Rodríguez reconoce a jóvenes talento de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco del Miércoles Ciudadano, la Presidenta Municipal de Aguascalientes, Miriam Rodríguez Tiscareño, recibió a un grupo de jóvenes talentosos que están luchando por realizar sus sueños.

En representación de 34 jóvenes y niños, Christopher Emanuel Rodríguez Valadez, de la Academia Beyond The Groove, especializado en hip hop y baile urbano, reconoció a la Presidenta Municipal Miriam Rodríguez Tiscareño por estar cerca y atenta de las nuevas generaciones. El grupo participaré en el certamen mundial Hip Hop International 2019, en Phoenix, Arizona, representando no sólo a Aguascalientes, sino a todo México.

Asimismo la alcaldesa recibió el agradecimiento de los participantes en La Voz México 2019, Arely Serra, Pedro Soto y José “Pichi” Macías, todos orgullosamente hidrocálidos, quienes han destacado por su talento para cantar en el certamen televisivo a nivel nacional