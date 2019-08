Miriam Rodríguez: 109 días grises como alcaldesa de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En poco más de cien días como presidenta municipal de Aguascalientes, la panista Miriam Rodríguez Tiscareño tuvo escaso margen de maniobra, pero también su gestión quedó a medias y siempre a la sombra de su antecesora, coinciden representantes de partidos de oposición.

Mientras que para diputados del PRI, el paso de la edil interina no brindó los resultados esperados; la dirigencia local de Morena lamentó presiones hacia los trabajadores del municipio a fin de que apoyasen la continuidad del PAN en el gobierno capitalino.

A cambio, la ahora ex alcaldesa se dijo satistecha por haber encabezado la administración capitalina y aseguró que hubo mejoras en seguridad, mencionando descenso en cuanto al número de robos; pese a que los hechos violentos continuaron en la vía pública.

Quinta alcaldesa

La actual administración municipal de extracción panista inició el 30 de diciembre de 2016, con la toma de protesta de Teresa Jiménez Esquivel como alcaldesa de Aguascalientes. En su momento, la nueva presidenta eligió a Miriam Rodríguez como secretaria de Desarrollo Social y un año después le asignó la jefatura de la oficina ejecutiva del Ayuntamiento.

Pero además, Rodríguez era la suplente de Jiménez en el cargo de presidenta municipal, según el registro avalado ante instancias electorales y con la posibilidad de asumir el puesto de presentarse una licencia de la titular.

Ello ocurrió cuando Teresa Jiménez pidió separarse de su posición y contender como candidata del PAN por la reelección para un segundo periodo en las elecciones de junio. De esta manera, el 13 de abril de 2019, Miriam Rodríguez tomó protesta y se convirtió en la quinta alcaldesa en la historia de la ciudad.

Durante su primer mensaje, la primera edil declaró que encabezaría “un gobierno humanista y justo” y anunció atención especial en torno a las mujeres que sean víctimas de acoso laboral, violencia doméstica, discriminación y violencia política. “Habrá tolerancia cero en estos casos”.

Sin embargo, pronto llegaron las críticas y no necesariamente de la oposición. Sino del gobierno del estado, también de filiación panista.

El 19 de julio último, Enrique Morán Faz, secretario de gobierno, criticó a la alcaldía capitalina por ejercer una administración a la que calificó de privilegiar el “marketing”.

También se puso en duda la credibilidad de la policía municipal cuando a finales de junio, el fiscal estatal Jesús Figueroa informó en torno de indagaciones a 90 policías de corporaciones municipales, la mayoría del ayuntamiento capitalino.

El 1 de julio pasado, se le cuestionó a la alcaldesa Rodríguez acerca de señalamientos del fiscal, sobre lo cual dijo desconocer información.

“Sin resultados esperados”

Para la diputada local por el PRI, Lucia Armendáriz Silva, el desempeño de la edil interina dependió del trabajo que venía realizando la alcaldesa electa, aunque sí señaló carencias de trabajo con otros poderes.

“Venía con la inercia con la cual estaba trabajando la anterior alcaldesa y finalmente su paso no dio los resultados esperados en los términos de coordinación con los otros dos entes de gobierno”, comentó la también presidenta de la comisión de Servidores Públicos en el Congreso.

– ¿Dejó a deber?

– Yo creo que en el tiempo que estuvo ella al frente de la presidencia municipal tenían muchos temas que no se podían resolver. Es un tema de trienio y no era total su responsabilidad. Los temas eran complejos y no los podía resolver en ese momento.

En torno al regreso de Teresa Jiménez al frente de la administración, la legisladora priista hizo hincapié en conseguir una mayor coordinación con el Poder Ejecutivo, a pesar de las diferencias públicas entre ambas instancias: “lo que estamos pidiendo es que puedan trabajar en conjunto, de forma coordinada y que no diriman sus diferencias en los medios de comunicación cuando para eso no fueron electos”.

Balacera en centro comercial

La inseguridad continuaría pegando en la ciudad de Aguascalientes, independientemente de quien fuera titular del gobierno local.

Posiblemente el suceso más grave ocurrió la mañana del martes 18 de junio, cuando en el estacionamiento de un centro comercial, ubicado al norte de la ciudad, sucedió una balacera que dejó saldo de dos personas muertas y una sensación de angustia entre los compradores que debieron resguardarse. Los cadáveres correspondían a varones de mediana edad, quienes salían de realizar compras.

Dos días después, el secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento, Antonio Martínez Romo, admitió que las cámaras de vigilancia instaladas en la zona no habían servido para dar con los presuntos responsables.

“Hay cámaras que sí detectaron la presencia de estas personas, hicimos un seguimiento, presumimos una posible ruta de escape. Pero no tuvimos la fortuna de poderlos detectar”, dijo Martínez en su momento.

Las críticas ahora vinieron de parte del Secretario de Seguridad del Estado, Porfirio Sánchez, quien el pasado 3 de julio calificó de “poco eficiente” a la policía del municipio de Aguascalientes. Más aún, consideró que Antonio Martínez “no tiene el control de su corporación”.

Para entonces, Teresa Jiménez había ganado las elecciones por la alcaldía de Aguascalientes, rumbo a un segundo periodo de dos años. Pero sin fecha para retomar el puesto, lo cual derivó en una serie de rumores en los corrillos políticos acerca del posible retorno de la panista. Hasta que ello se oficializó para el 1 de agosto.

Mientras tanto, en su despedida, Miriam Rodríguez destacaba el tema de seguridad en su gestión.

Inseguridad a la baja

Entrevistada el miércoles 31 en su último día formal como alcaldesa, Miriam Rodríguez calificó un honor haber administrado la alcaldía, aunque fuese por breve lapso.

“Me llevo una satisfacción enorme, así hubiera sido un día. Fue un honor haber sido presidenta de un municipio tan importante”, declaró a los medios, luego de una administración total de 109 días.

– ¿Que le deja Miriam Rodríguez como persona esta experiencia?

– Un honor. De veras, ha significado mucho para mí y mi familia.

Rodríguez Tiscareño dijo que buscará continuar apoyando a Teresa Jiménez en cuestiones de seguridad, donde afirmó que hubo mejores. “Los indicadores han ido a la baja y darle seguimiento para que la tendencia siga de esa manera”.

Presiones panistas: Morena

Cuitláhuac Cardona Campos, dirigente de Morena en Aguascalientes, aseveró que hacer un balance del desempeño de Miriam Rodríguez es complicado, debido a su lapso de apenas un centenar de días.

“Es difícil poderla evaluar puesto que no se vio una cosa significativa, diferente a lo que se venía haciendo Tere Jiménez”, opinó en entrevista telefónica.

No obstante, Cardona Campos sí cuestionó que en estos últimos meses se haya ejercido presión dentro del palacio municipal a fin de propiciar el voto corporativo a favor del Partido Acción Nacional. “Sí se observó una presión muy fuerte en el proceso electoral hacia los trabajadores del municipio, para que apoyasen la reelección de Tere Jiménez. Incluyendo a policías que fueron echados por no tener la simpatía hacia la alcaldesa”,

– ¿Hay pendientes en seguridad y servicios públicos?

– Sigue siendo un factor realmente que yo creo que tendría pendiente en la administración municipal. Es cierto que en algunas calles han tratado de hacer el bacheo producto de las lluvias, pero es una cuestión rutinaria. Yo vivo en la zona centro y he visto los contenedores colmados de basura y se tardan en vaciarlo. Ya me imagino cómo será en la periferia.

Por lo pronto, Teresa Jiménez reasumió desde el jueves formalmente como alcaldesa previo a su segunda toma de posesión, contemplada para mediados de octubre.

Mientras tanto, Miriam Rodríguez esperar seguir en la administración municipal.

“Va a haber algo. Tere Jiménez quiere que la siga apoyando”, dijo el miércoles 31 acerca de su futuro.