Migrantes en EU enfermos ahora podrán ser deportados

“La decisión de cambiar esa política no es algo que el ICE esté dispuesto a asumir”, dijo el funcionario, que habló con la condición de mantener su anonimato. “Eso no se discutió con el ICE. No es un procedimiento. No teníamos idea de lo que estaban hablando”.

The New York Times revisó las cartas enviadas a Bueso y sus familiares, así como a otros solicitantes de acción diferida en las que les informan que la agencia solo considerará las solicitudes de personas que están en el sector militar y que las autoridades pueden “iniciar procedimientos de deportación” contra quienes decidan permanecer en el país

“Me lo notificó el USCIS y no hay apelación, nadie nos ha dicho cómo podemos proceder”, dijo Martin Lawler, el abogado de Bueso en San Francisco. “Ella no puede salir de los Estados Unidos. Si lo hace morirá”.

Cada semana, durante varios años, Bueso ha recibido infusiones intravenosas de Mucopolisacaridosis de tipo seis (MPS-6), la enzima de remplazo que trata su enfermedad que causa enanismo, visión nublada y compresión de la médula espinal, entre otras condiciones.

“Detener esta terapia acortará drásticamente su vida”, dijo Paul Harmatz, el gastroenterólogo pediátrico que participó en el primer ensayo clínico de Bueso y quien la ha tratado desde 2003 en el Benioff Children’s Hospital de Oakland, California.

La nueva política puede impedir que una niña de 8 años con cáncer de nervios participe en un tratamiento experimental en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Su padre, que se encuentra en el país de manera ilegal, es el único familiar que puede viajar con ella porque su madre, que es estadounidense, recientemente sufrió un derrame cerebral que perjudicó su visión y capacidad para conducir, dijo Tammy Fox-Isicoff, una abogada de inmigración de Miami que representa a la familia.