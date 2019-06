Mienten y callada no me voy a quedar: Raquel Bigorra

Milenio

Ciudad de México.-Raquel Bigorra publicó en Twitter un mensaje que ha sido considerado por sus seguidores como una respuesta a las declaraciones de Pati Chapoy y Daniel Bisogno, quienes acusaron a la conductora de haber vendido a una revista información sobre el divorcio del conductor de Ventaneando.

“Qué tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”, escribió Bigorra en la red social.

​Este viernes, durante la emisión de Ventaneando, Bisogno dijo sentirse traicionado por Bigorra, a quien consideraba una persona cercana.

Sobre la forma en que habrían descubierto que Bigorra supuestamente vendió la información a una revista, Pati Chapoy narró que un “joven periodista” le habría enviado por mensaje la demanda de Cristina Riva Palacio, ex esposa de Bisogno.

“Esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera”, aseguró Chapoy.

“Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo porque la amistad es muy cercana: somos vecinos y compadres”, intervino Bisogno, quien además afirmó que la información publicada en la revista sólo era del conocimiento de Bigorra, su esposo Alejandro Gavira, y su abogado.

Chapoy agregó que su fuente le afirmó que Bigorra habría vendido seis “exclusivas” para la revista.

Recientemente, Bigorra acudió como conductora invitada al programa Netas Divinas, de Unicable, que también forma parte de Televisa.