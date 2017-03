Miente SEGUOT no hay acuerdo para transporte nocturno en la FNSM: Mora

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Roberto Mora Márquez, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público Urbano, desestimó tajante que esté confirmado un servicio nocturno para la Feria Nacional de San Marcos, como se aseguró desde la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT), debido a que “siempre toman decisiones bilaterales (gobierno y empresarios), sin tomar en cuenta la voz de los trabajadores”.

En el mismo tono, dejó claro que los choferes de camiones no son robots, sino seres humanos que se cansan y que padecen problemas. “Trabajar en el esquema que están previendo es simplemente una locura”, dijo Mora Márquez, recordando además que nunca se paga lo justo respecto a este servicio nocturno, sin contar que el número de operadores sigue siendo el justo. “Como no nos toman en cuenta, esta es nuestra postura”, reiteró.

Por eso, recalcó que hasta que no sean llamados a sentarse y negociar las condiciones laborales para este servicio durante la fiesta tradicional, no hay nada seguro. “Es el problema de siempre, el hecho de que decidan cosas y piensen que no tenemos ni voz ni voto. De ahora en adelante, con esta postura, queremos ser siempre escuchados y poner las reglas claras para todos los sectores”, aseveró, dejando claro que sus agremiados son parte fundamental y merecen un trato como tal.

Como la única solución desde el punto de vista del sindicato, avisó que “el trabajador que dé el servicio nocturno descansará al día siguiente con su pago garantizado. Esas son las únicas condiciones, ahora que estamos a tiempo de alguna negociación, porque tenemos mucho que decir al respecto”.