Miente Gobierno estatal; falso que ‘teachers’ hayan perdido juicios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mentira total del Gobierno del Estado de que los ‘teachers’ hayan perdido la batalla legal que emprendieran para que se les respetara su plaza otorgada en el sexenio pasado, misma que esta administración del panista Martín Orozco no les quiere reconocer.

Entrevistados al respecto, ‘teachers’ manifestaron que continúan con la batalla legal ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, esto pese a las presiones de la autoridad educativa del estado para que se desistan de sus demandas.

Expresaron que originalmente casi 300 maestros de inglés promovieron recursos legales, sin embargo algunos han ido desistiendo gracias a las presiones, quedando alrededor de 235 personas.

Advirtió que están firmes de llegar hasta sus últimas consecuencias en estos juicios para defender su plaza, misma que dejan en claro que a nadie se la robaron, ni mucho menos se las regalaron por amiguísimo, las cuales desde el actual gobierno se han empeñado en quitárselas, “y ahí no sabemos si quieran dárselas a sus amigos o que quieran hacer con ellas, porque es mucho ese afán de presionar para renunciar a las mismas”.

Ante ello, los ‘teachers’ envían el mensaje de que no van a renunciar de ninguna manera a sus plazas de manera fácil como lo quisiera la autoridad, “se van a quedar con las ganas”.

Inclusive, refirieron que además de que mienten porque no han salidos laudos a favor de la autoridad, donde los procesos se dieron de forma individual, apenas si hay algunos casos donde se lleva la primera audiencia, por lo que todavía llevará tiempo el veredicto final.

Para concluir, denunciaron que la autoridad les adeuda bonos y aguinaldos que debieron haber recibido como parte de sus prestaciones, sin embargo ante las autoridades hacendarias existe el reflejo de estos pagos que nunca llegaron a los ‘teachers’, por lo que pidieron una explicación del destino.