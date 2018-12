Microsismos en Ags a consecuencia de fallas geológicas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras señalar que el estado de Aguascalientes no está considerado como una entidad con registro de sismos de alta intensidad, si hay registro de movimientos de la tierra a consecuencia de las fallas geológicas que existen, reveló el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento del Territorio (SEGUOTE) Armando Roque Cruz.

Estos microsismos son casi imperceptibles para la población, aunque si se llegan a presentar en distintas zonas con una intensidad menor a los 3 grados Richter.

Inclusive, en la entidad existen alrededor de 4 sismógrafos que se ubican estratégicamente en diferentes zonas y que están siendo operados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mismos que llevan el registro de estos movimientos.

“Hay registros que se vienen dando y cuando hay algún movimiento los aparatos se activan , aunque afortunadamente no ha ocurrido algún sismo de gran magnitud como en la Ciudad de México, por ejemplo”.

Últimamente no se han registrado movimientos, sin embargo se van dando de acuerdo al comportamiento de las fallas geológicas y grietas que de alguna manera están activas.

Los propios expertos señalan que Aguascalientes si está dentro de las entidades con actividad sísmica, aunque de baja intensidad, donde el que más recientemente se sintió con más fuerza fue el ocurrido en septiembre de 2017 en la Ciudad de México.