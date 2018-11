Mi pasión y vocación es servir a las familias del corazón de México: TJ

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Fue al anochecer del 22 de noviembre del 2018, cuando rodeada de muestras de cariño y fraternidad la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez presentó su Segundo Informe de Actividades, en donde reiteró ante un auditorio de 10 mil personas su agradecimiento por depositar en ella su confianza, formar un gran equipo y dejarle servir con gran pasión y vocación a las familias del Corazón de México.

Las personas ahí presentes y quienes siguieron la transmisión en redes sociales fueron sorprendidos con la presentación de este informe, que por primera vez en Aguascalientes se hizo de una forma diferente y con una dinámica novedosa y creativa. Afirmó que en todo momento su convicción ha sido la de encabezar una administración humanista, de resultados, cuya prioridad es impulsar acciones que beneficien y den una mejor calidad de vida a la ciudadanía.

“Quiero compartirles la frase que más ha marcado mi vida, ‘El pasado se ha ido, el futuro está ausente, pero el presente es tuyo’. Hagamos de Aguascalientes ese presente que todos queremos. Muchas gracias por ser ese corazón que late tan fuerte y que somos ejemplo a nivel nacional, de este México que todos queremos. Gracias de verdad por todo su cariño, gracias por estos dos años en donde hemos pasado de todo pero les agradezco infinitamente que me dejen servir a este Corazón de México”.

Tere Jiménez narró que en cada ciudadano ella ha encontrado una inspiración para seguir trabajando día a día con el corazón y transformar para bien la vida de más personas, y porque ve en nuestra niñez y juventud una gran esperanza para Aguascalientes y México.

El Centro de Convenciones de la Isla San Marcos lució abarrotado y se vistió con los colores de la “A” que ahora se identifica a Aguascalientes en otras ciudades de México y del extranjero. El evento estuvo amenizado con las melodías que interpretó la Banda Help y las y los niños de la Orquesta COMPAZ del Municipio.

Las luces se apagaron para dar paso al flashmob (participación de personas en una determinada acción en este caso un show de luz y sonido) titulado “Un día en tu Municipio” en el que participaron más de 100 actores profesionales y niñas y niños integrantes de las Unidades de Exploración Artística (UEA´S) del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) y de distintas compañías de danza locales, representando a servidores públicos que todos los días hacen de Aguascalientes un lugar mejor, de áreas como Limpia y Aseo, quienes bailaron con escobas brillantes haciendo alusión a la “Escoba de Platino”, premio que reconoce a Aguascalientes como una de las ciudades más limpias de Latinoamérica; de Seguridad Pública simbolizando a nuestros policías y a nuestros héroes, los Bomberos que día a día dan lo mejor de sí para cuidar a las personas, salvarles la vida si es necesario incluso exponiendo la propia y para que el municipio de Aguascalientes siga siendo un ejemplo a nivel nacional e internacional.

Las y los espectadores vivieron emocionados esta presentación que mostró la vida cotidiana de nuestro Aguascalientes; simultáneamente se proyectó un video de cómo las familias y los trabajadores del municipio inician su jornada cotidiana y cómo se divierten y conviven en días de descanso en espacios comunitarios como parques, jardines y plazas.

Esta puesta en escena no dejó de maravillar ni un segundo a las y los presentes, entre quienes se encontraban Senadores, Diputados, Síndicos, Regidores, ex Gobernadores, Alcaldes, ex Presidentes Municipales, líderes políticos, representantes de los tres Poderes en el Estado, funcionarios Federales, Estatales y Municipales, Presidentes de Cámaras Empresariales, de Colegios de Profesionistas y ciudadanos de Aguascalientes que se reunieron para escuchar el mensaje de la alcaldesa.

Tras esta espectacular presentación, Tere Jiménez también agradeció a todos ellos por ser parte de un gran equipo que está transformando a Aguascalientes y a todo México, en especial al Gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, por el apoyo, la apertura y la suma de voluntades que son pieza fundamental para seguir avanzando en este gran proyecto de éxito.

Al hablar de su familia, Tere Jiménez dijo que en su padre Ramón Jiménez Peñaloza, Primer Voluntario del DIF Municipal, así como en su hermana Aurora y en su cuñado Mauricio, ha encontrado un gran apoyo y motivación para seguir adelante todos los días, sin dejar de recordar a su madre Aurora Esquivel, quien aunque ya no está físicamente con ella, sabe que a diario la acompaña y le da fortaleza para hacer de Aguascalientes la mejor ciudad para vivir.