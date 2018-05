“Mi equipo” alteró portada de Proceso, reconoce Anaya

Proceso

Colima.- El candidato presidencial Ricardo Anaya aceptó que “su equipo” censuró una de las portadas del semanario Proceso que exhibió el domingo durante el segundo debate.

—¿Por qué alteró la portada de Proceso, candidato?, le preguntó este reportero a Anaya.

—No, esa no era mi intención en absoluto. Lo que quería mostrar es que también había portadas de ellos. Yo pedí las fotografías y fue así como me las pusieron. (Fue) mi equipo y sin afán de engañar a nadie.

Antes de iniciar ayer su evento en Colima, el candidato de la coalición “Por México al Frente” declaró que no fue de su interés eliminar la frase “El frente de Anaya también recluta fichas negras” de la portada de la revista.

El panista subrayó que su intención nunca fue la de engañar a alguien, sino el de demostrar que existen otras portadas de Proceso dedicadas a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade.

Se refiere a las del 25 de febrero del 2018, donde Meade es señalado por presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la que se mutiló el cintillo que dice: “El Frente de Anaya también recluta fichas negras”.

Y a la publicada el pasado 18 de febrero, en la que aparece una foto del tabasqueño con el título “Los ricos de López Obrador”.

La exhibición de las portadas de Proceso por parte del panista fue en respuesta a la correspondiente que se publica en este número (2168), con el reportaje con el título: “Los turbios ingresos de los Anaya”.

Al respecto, también se le preguntó a Anaya:

—¿Qué tiene que decir sobre lo que publicó Proceso sobre su “turbio” patrimonio?

—Que no hay tal, que las resoluciones de los juzgados son clarísimas. Yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles que siempre me he conducido con honestidad.