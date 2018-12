México solicitará apoyo a EU sobre accidente en Puebla

La Jornada

Ciudad de México.-Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el gobierno federal tiene “un claro compromiso con la verdad y la transparencia” en las investigaciones del accidente de helicóptero en el que ayer perdieron la vida la gobernadora del Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y otras tres personas. Por ello ha convocado a un equipo internacional de expertos que colaborarán en las indagatorias y se consultará a agencias de investigación del gobierno de Estados Unidos.

Este martes, en una conferencia de prensa, Durazo hizo un llamado a evitar la especulación respecto al caso y a “no difundir información falsa que lastima a las familias”.

Explicó que se ha entrado en una etapa técnica de las investigaciones, por lo que serán encabezadas por las Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría General de la República.

Procedimientos y Amparo de la PGR; Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Carlos Alfonso Morán Miguel, subsecretario de Transportes, en conferencia de prensa. Yazmín Ortega

Durazo dijo que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es no escatimar esfuerzos ni recursos en la investigación para avanzar en los menor tiempo posible en las indagatorias técnicas y periciales.

“Vamos a hacer nuestra parte para garantizar información. Hago un llamado a no dar lugar a las especulaciones y a no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de quienes perdieron la vida”, dijo en la conferencia en las instalaciones de la SSPC y añadió que las investigaciones se harán con eficiencia y austeridad.

En la conferencia realizada en la SSPC, Carlos Alfonso Morán Moguel, subscretario de Transportes de SCT, fue cuestionado respecto a si se trató de un accidente o de un atentado, y aseguró que no se descarta ninguna causa de lo sucedido y que todas las posibilidades serán investigadas.

Indicó que en el helicóptero viajaban junto con los políticos el capitán y piloto Roberto Cope; el primer oficial Marco Antonio Talavera y Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador Moreno Valle.

Informó que las licencias de vuelo del capitán y comandante del helicóptero y del primer oficial están en regla, así como el resto de su documentación. Ambos eran pilotos con amplia experiencia de vuelo en helicóptero y estaban capacitados para operar la aeronave Augusta A109 que era propiedad de la empresa de taxis aéreos Servicios Aéreos del Altiplano S.A de C.V., que se estrelló en el municipio de Santa María de Coronango.

El helicóptero, añadió, cuenta con certificado de aeronavegabilidad vigente y tenía un registro de 2 mil 074 horas de vuelo, por lo que consideró que tenía poco uso y estaba en buenas condiciones.

Dijo que para no dejar duda alguna respecto a las investigaciones, “tenemos instrucciones de contar con los mejores investigadores internacionales”, entre los que estarán expertos de las empresas fabricantes del vehículo y sus motores, así como de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos.

Roberto Ochoa, subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la PGR, dijo que la investigación se realiza junto con la Fiscalía de Puebla, que a su vez abrió su propia indagatoria.

Planteó que dadas las condiciones en las que ocurrió el accidente, se realizará una investigación estrictamente técnica y científica.

Añadió que se buscará a toda las agencias de investigación de la Embajada de Estados Unidos para conocer si tienen expertos en aeronáutica que puedan colaborar en las investigaciones.