“México no está preparado para legalización de marihuana”: PAN

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Advierte el Partido Acción Nacional en torno a los riesgos de una viable legalización de la marihuana en el país, manifestó el diputado local panista Guillermo Alaniz de León, señalando que tanto en el estado como el país existe mucho tramo previo a dar el paso a su autorización.

“Yo creo no nada más Aguascalientes. México es uno de los países que no está preparado para estos temas”, apuntó.

El también presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado ejemplificó en el caso de sustancias que son legales como el licor o el cigarro, pero que por el contrario ha elevado su uso entre los diferentes niveles de la población.

“Hemos visto que bajo los influjos del vino, por ejemplo, se incrementa bastante el tema de los accidentes viales. No se en que afectaría el tema del uso de la marihuana, fuera de lo que es para un tema de enfermedades para este tipo de situaciones”, recalcó el legislador blanquiazul.

– ¿Se retomará el tema en el Congreso?

– Lo tendremos que analizar. En lo que respecta a Acción Nacional son temas que no los tenemos vigentes en nuestra plataforma pero llegado el momento, si se presenta, lo habremos de discutir.

Apenas el miércoles último, la Suprema Corte de Justicia otorgó dos nuevos amparos a personas para consumo de marihuana, lo cual ha generado jurisprudencia y una posible legalización de la planta.