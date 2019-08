Mexicanos con puertas abiertas en Canadá

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El cónsul de Canadá en México Lewis Coughlin, expresó en visita por Aguascalientes que su país tiene las puertas abiertas para todos los mexicanos, siendo un país que no tiene tantos problemas de racismo o violencia como los Estados Unidos.

-¿Precisamente, vimos un problema terrible de violencia en Estados Unidos en contra de mexicanos, en Canadá cómo se vive este tema?

-Si, (…) hay un problema de violencia muy difícil que está viviendo Estados Unidos con este gobierno que tienen, de lo cual no voy a abundar más, pero que ustedes lo ven a diario en las noticias.

Puntualizó que Canadá no tiene una cultura del uso de armas de fuego como sus vecinos del sur la tienen, donde en cada hogar existe al menos una arma, siendo una nación más pacifista.

-¿No hay discriminación?

-Discriminación hay en todos los países, Canadá no es un ‘santo’, pero no la tenemos igual que la tienen en los Estados Unidos, concluyó el diplomático.