Mentiría si dijera que no quiero seguir al frente de la Fiscalía: René Urrutia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.0 En medio de las especulaciones de que el Congreso pudiera mantenerlo al frente de la Fiscalía estatal, René Urrutia de la Vega reconoció que sí le interesa continuar en el cargo.

“Yo tengo que decir que me interesa trabajar por Aguascalientes y hacer las cosas que Aguascalientes requiere, es un tema al que nos hemos dedicado siempre y mentiría si dijera que no. Claro que nos interesa”, expresó.

Entrevistado durante el desarrollo del desfile de la Revolución Mexicana, Urrutia de la Vega aclaró que será determinación del Poder Legislativo si le brinda la oportunidad de completar un periodo ahora por seis años.

“Se que en el Congreso han comentado, no es un tema de reelección porque no es una elección, pero sí darle continuidad al trabajo que se ha dado en la fiscalía, en la procuración de justicia. Es un tema que evidentemente está en manos de otras personas, que no me corresponde directamente, sino en el Congreso hacer el análisis correspondiente”, apuntó.

– ¿Aunque haya voces que lo llamen un “fiscal carnal”?

– Se respetan todas las voces. Yo creo que es una mala referencia a una frase de otro lado y otra circunstancia y desde mi punto de vista no aplica acá, pero se respeta.

René Urrutia fue elegido como fiscal de Aguascalientes por mayoría del Poder Legislativo, asumiendo funciones el 14 de marzo último para cumplir un periodo de once meses.

No obstante, la semana anterior el diputado del PAN, Francisco Martínez Delgado, presidente de la comisión de Justicia, abrió la posibilidad de ratificar a Urrutia para completar ahora un lapso por seis años.