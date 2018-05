Menores de edad involucrados en robo a templos católicos en Aguascalientes: Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, confirmó al menos cuatro robos a templos católicos en los primeros cinco meses del año, los cuales en ciertos casos han estado relacionados menores de edad.

“En lo que va del año he tenido cuatro reportes en donde hemos estado enterados”, declaró el funcionario municipal, quien ubicó a parroquias ubicadas en zonas rojas como los fraccionamientos Morelos o López Portillo.

Martínez Romo adicionó que ya se cuenta con algunas videograbaciones para ubicar a los presuntos responsables de estos delitos, “son menores de edad, algunos de ellos, y en la medida que sean detenidos serán presentados ante la autoridad”.

En la semana anterior, la diócesis de Aguascalientes se había quejado de robos en diversos templos de la capital del estado. El secretario de Seguridad aclaró que estos tienen que ver exclusivamente con tema monetario.

“Van sobre las alcancías, el tema del dinero y algunas pertenencias de la propia iglesia. Pero no sobre el cáliz o alguna obra de arte sacro, yo no he tenido el dato”, abundó.