Menor de edad cae a pozo y lo encuentran muerto 5 días después en Guanajuato

Guanajuato.- Elementos de emergencia y rescate encontraron muerto a Héctor, el niño de 3 años de edad que cayó a un pozo de 80 metros de profundidad, en Villagrán, Guanajuato

“Que me ayuden a sacar a mi hijo, ya va a cumplir cinco días ahí, ojalá y ya me lo entreguen, es lo que les pido que me ayuden a sacarlo a mi niño de ahí, ya no soporto ya más sin mi niño”, expresó la mamá del pequeño, Alma Cecilia Arellano.

Y es que, el cuerpo del menor fue encontrado a 66 metros de profundidad, en el pozo al que cayó mientras cazaba conejos junto con su padrastro y un grupo de jóvenes.

Al lugar arribaron personal de Protección Civil y bomberos de la Ciudad de México quien participaron en las labores de búsqueda de Héctor, sin embargo, confirmaron que el menor había muerto luego de cinco días en el pozo.

“De que podemos constatar que, efectivamente, el menor se encuentra al interior del pozo, desgraciadamente ya no está con vida”, declaró Eduardo Alanís, regidor de ayuntamiento de Villagrán.

Se prevé que la recuperación del cuerpo demore tres días, para lo cual, personal especializado cavará un pozo paralelo al que cayó el menor.