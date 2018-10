Memo Alaniz propone eliminar el fuero

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Atendiendo las demandas de la sociedad, el diputado Juan Guillermo Alaniz de León, presidente de la Comisión de Justicia, presentó una iniciativa para eliminar el fuero y que los servidores públicos del Estado de Aguascalientes no gocen de inmunidad y rindan cuentas ante la justicia de manera inmediata cuando incurran en hechos delictivos.

“Debemos generar un cambio; velamos por los intereses colectivos de la ciudadanía, y no por los propios de unos cuantos. No debemos gozar de otra inmunidad que no sea la misma que presentamos: la libre manifestación de ideas” expresó el legislador desde la máxima tribuna del Congreso del Estado.

El diputado recordó que desde hace ya varios años, los ciudadano[U1] s han pedido que los servidores públicos y la clase política no gocen de privilegios y que por el contrario su trato sea igual al de la población, razón por la cual, uno de los compromisos de trabajo del diputado consiste en generar condiciones para lograr una igualdad.

Pese a que la Ley establece que los servidores públicos dispondrán del fuero para el ejercicio de sus funciones “la sociedad ha considerado que se presta para hacer un mal uso de ello, y en esa tesitura debemos considerar realizar una modificación a dicha atribución” expresó Guillermo Alaniz.

Por tal motivo, la iniciativa que presentó este jueves tiene como finalidad modificar los artículos 21 y 75 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y con ello lograr la eliminación del fuero para que así cualquier servidor público del Estado pueda ser procesado penalmente sin mayor trámite y requisitos, que los que marca la Constitución.

Alaniz de León exhortó a sus compañeros legisladores a realizar una verdadera labor como representantes sociales y atender las solicitudes que los ciudadanos les han demandado.