Memes tunden a Adán Valdivia en redes sociales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El llamado tren del mame, en este caso de los memes fue el que provocó desde el sábado pasado en las redes sociales que fueron inundadas para burlarse del alcalde de Calvillo el panista, Adán Valdivia López.

Lo anterior a raíz de que fue sentenciado a 4 años de prisión por haber utilizado un certificado falso de bachillerato para inscribirse en la carrera de derecho.

El equipo jurídico del edil de la tierra de las guayabas que anticipó no solicitará licencia para seguir con el juicio que enfrenta desde octubre del 2015, impugnó la sentencia aunado a que al no ser delito grave no pisará cárcel.

Sin embargo la justicia social ya lo condenó con esta popular expresión.