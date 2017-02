Melania Trump demanda a medio de EU que la calificó como “prostituta de alto nivel”

La Silla Rota

Estados Unidos.- Melania Trump no está dispuesta a dejar pasar la información en la que el Daily Mail asegura que ella trabajaba como escort en los años noventa. La hoy primera dama de Estados Unidos presentó una demanda contra el diario británico en Nueva York. Según los documentos contra la corporación dueña del tabloide, los rumores sobre Melania han dañado su capacidad para beneficiarse de su imagen, por lo que reclama una compensación de 150 millones de dólares.

“Melania Trump tuvo una oportunidad única, como una persona extremadamente famosa y conocida, además de como ex modelo, imagen de marcas y empresaria de éxito, de lanzar una marca comercial con varios productos, cada uno de los cuales podría haberle proporcionado relaciones comerciales multimillonarias durante los años en los que ella va a ser una de las mujeres más fotografiadas del mundo”, reza el documento presentado por sus abogados en una corte neoyorquina.

El abogado de California Charles Harder, solicitó una compensación millonaria por daños emocionales y económicos. Los productos, según los papeles, podrían haber incluido ropa, accesorios, joyas, cosméticos, productos para el cuidado del cabello o perfumes. Según ellos, sus artículos han hecho perder significativamente el valor de la marca y “grandes oportunidades de negocio”. La demanda dice, además, que el artículo del Daily Mail “impugnó su aptitud para desempeñar sus deberes como primera dama de Estados Unidos”.

La demanda despertó gran recelo, pues hay quienes resaltan que nunca antes una primera dama estadounidense había declarado en público su ánimo de ganar dinero con su papel.

La esposa de Donald Trump presentó en septiembre la misma demanda contra Mail Media Inc. en una corte de Maryland, que esta desestimó por considerar que no era el tribunal adecuado para ello. Ahora, la han trasladado a Nueva York, donde la empresa tiene oficinas. La ex modelo eslovena, de 46 años, denunció a Mail Media Inc. y el bloguero Webster Tarpley después de que estos se retractaran de haber publicado el pasado agosto los rumores que apuntaban a que ella trabajó como escort en un club nocturno de Milán antes de mudarse a Nueva York. La demanda contra Tarpley sigue su curso en los juzgados de Maryland, de donde es originario el bloguero.

“La disculpa del Daily Mail se produjo varias semanas después de que publicaran el artículo, sabiendo que eso iba a ser reproducido por diferentes publicaciones… hubo cientos de medios que terminaron publicando esa terrible mentira que el Daily Mail ha perpetuado. El daño ya está hecho”, declaró el abogado de Melania al diario The Guardian tras presentar la primera demanda.

“El artículo afirmaba que la carrera profesional de Melania como modelo en los años noventa era una treta, y que ella en cambio trabajó como una escort de élite en el negocio del sexo, entre otras declaraciones completamente falsas y altamente difamatorias. El Daily Mail no tenía base para hacer estas declaraciones falsas, dañinas y difamatorias”, se lee en la nueva demanda. En su escrito para retractarse, la publicación decía no haber tenido “la intención de declarar o sugerir que estas acusaciones son verdaderas, ni tenía la intención de declarar o sugerir que la Sra. Trump alguna vez había trabajado como una escort o en el negocio del sexo”.