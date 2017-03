Medios exagerados dicen que entregamos apoyos en estados donde habrá elecciones: Miranda

Claudio Bañuelos Aguascalientes, Ags.- A raíz de que dirigentes de MORENA y del PAN ha denunciado que en el Estado de México se está llevando una elección de Estado porque los apoyos por parte de dependencias federales han crecido en los días previos a la elección, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, señaló que: “Hay algunos medios periodísticos que creo que quieren exagerar la nota, pero también no ven lo que hace el secretario de Desarrollo Social todos los días y todos los es todos los días. Yo salgo todos los días a todas partes del país, entonces yo quisiera decirles que vean también la actividad y lo que se hace y los apoyos en otras partes del país, que no están en elecciones“.

En gira de trabajo por esta capital, Miranda Nava concedió una entrevista y aclaró “yo vengo aquí a Aguascalientes y venimos a anunciar comedores comunitarios, estancias infantiles y no están en elecciones. En muchos lugares siempre se dice eso, pero en 2016 hubo una alternancia en el país en nueve entidad y había Secretaría de Desarrollo Social, el electorado no se deja comprar por un voto(apoyo) ni nada por estilo, sabe perfectamente cuál es su ubicación, cual es su lado, yo por mi parte hice un compromiso con diputados y senadores de la República que no iría a ningún evento ni que haría repartición sobre algún tema de manera personal y hasta que termine la veda y el compromiso que es el primero de junio estaré de nueva cuenta en el estado de Coahuila, Nayarit y México, porque también necesitan que esté el secretario de Desarrollo Social“.

¿Tiene el número de apoyos que ha entregado en los estados donde va a haber elecciones? -Nosotros tenemos nuestro programa normal y ustedes ven los reportes que tenemos, nosotros no hemos abierto nuevos padrones que hayan crecido, sino que simplemente son los programas que se vienen desarrollando y que estaban ya desde el 2016 y que se abrieron desde el 2016 como guarderías, como estancias, como mujeres de Prospera, como Mujeres Jefas de Familia son programas que se desarrollan y que están operando comúnmente, lo que pasa que ahora hay reuniones con ellas como lo hago aquí, exactamente como lo hago aquí en Aguascalientes, como lo hice la semana pasada en Zacatecas, en Tamaulipas y así cotidianamente“.

Previamente durante el evento de firmas de convenio entre la SEDESOL y el gobierno del estado que encabeza el panista, Martín Orozco Sandoval, ante unas 500 mujeres del Comité de Mujeres Jefas de Familia, Miranda Nava prometió que el programa Prospera no va a desaparecer como se ha rumorado en los últimos días en los corridos políticos locales “que les quede claro, de ninguna manera se acabará este programa, este programa llegó para quedarse y ya tiene 25 años. Corran la voz a todos sus vecinos que no pudieron venir aquí que este programa no se acaba y que es para nuestros hijos qué es lo que más valoramos en la vida, porque al final de cuentas nosotros, nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos hijos y esa es nuestra misión en nuestra vida y al final de cuentas llegar (a la casa) para ofrecerles pan, llegar para ofrecerles escuela, llegar y ofrecerles un seguro de madres jefas de familia para el día que yo falte tenga su escuela asegurada, seguramente es aquello que es que lo que uno más necesita. Por eso sería una muy mala noticia que no habría Prospera, sino al contrario Prospera va a seguir y va a seguir mucho más fuerte que antes“, prometió.