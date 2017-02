“Médico en tu casa” no es hacer politiquería: I. Sánchez Nájera

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante la pasada sesión del Congreso, se aprobó por mayoría el marco normativo del programa Médico en tu Casa, originado en la Ciudad de México, y con el cual se busca proporcionar servicios médicos a domicilio a los sectores más vulnerables de la población aguascalentense, especialmente para aquellos a los que les resulta particularmente difícil desplazarse hasta los centros de atención médica, haciendo énfasis en personas de la tercera edad y embarazadas sin control prenatal.

Frente a las críticas de algunos legisladores quienes tildaron al programa como “taquillero” o “populista”, Iván Sánchez Nájera manifestó que se trata de un programa de largo alcance que “ha bajado los índices de enfermedades, que se ha emulado en casi diez estados y que será un gran acierto que se implemente también en Aguascalientes. Los grandes beneficios del programa son: salud preventiva, control y cuidados prenatales, detección de enfermedades crónicas, atención a adultos mayores, a personas con adicciones, cuidados paliativos, orientación médica y entrega de medicamentos”.

Por lo cual extendió una felicitación al ejecutivo del estado por retomar esta medida, que de aplicarse adecuadamente, mitigará la carga de trabajo del sistema de salud de Aguascalientes que está sobre saturado y se encuentra al borde del colapso. Sin embargo, compartió las críticas de otros legislares en tanto que no se tiene aún claridad sobre el presupuesto que contará el programa ni sobre qué fondos se tomará.

“Efectivamente, falta aún que el Gobierno del Estado aclare los montos que ejercerá el programa así como el origen de los recursos, sería un grave error que se tome del que actualmente se cuenta para salud, pues no es suficiente para cubrir sus necesidades presentes, de la misma manera, hubiera sido deseable que nos presentaran ya reglas de operación del programa. Aun así, la medida responsable no es rechazar la propuesta de reforma, sino más bien elevar el derecho a rango constitucional, a fin de que no dependa de la voluntad del gobierno en turno”, declaró en entrevista al término de la sesión.