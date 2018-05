Meade y Anaya ‘cortejan’ a Margarita

El Financiero

Los candidatos presidenciales Ricardo Anaya, de la coalición ‘Por México al Frente’, y José Antonio Meade, de ‘Todos por México’, expresaron el miércoles elogios a Margarita Zavala, luego de que se dio a conocer que retiraba su candidatura.

Anaya tuiteó: “@Mzavalagc, mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo, todo mi reconocimiento”.

Meade escribió: “Mi mayor respeto y admiración a @Mzavalagc, mujer honesta, inteligente y congruente. Siempre contará con mi amistad y reconocimiento. Nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía”.

Posteriormente, el dirigente nacional del PRI, René Juárez, invitó a la expanista a sumarse a la campaña presidencial de Meade.

Tras encabezar un evento en Nuevo León, el líder tricolor dijo que la invitación a sumarse al proyecto del candidato del PRI está abierta.

“Me parece que Margarita es una mujer valiosa, una mexicana ejemplar, que ojalá pudiera espaldar el proyecto de Pepe Meade”, expresó Juárez.

Sobre la posibilidad de que Zavala pudiera sumarse a otro candidato, como el panista Ricardo Anaya, Juárez dijo que es muy respetuoso de lo que piense ella.

“La invitación es abierta no sólo a ella (Zavala), sino a todos aquellos mexicanos que amen este país y que no quieran saltos al vacío, que estén de acuerdo en que se requiere congruencia, no ocurrencia, que se requieren propuestas, no improvisaciones, que se requiere confianza, certidumbre, respeto a la ley y no anarquía e impunidad, ojalá y este apoyo se dé para un hombre como Pepe Meade”, insistió.

Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, informó en una entrevista en radio que también buscarán sumar a Margarita Zavala a su causa.

“Tenemos el mayor de los intereses, claro que nos vamos a esforzar por lograr sumar esfuerzos con ella, con los liderazgos de equipo que la acompañaban y particularmente con los ciudadanos y simpatizantes de ella”, apuntó.

Zepeda destacó que de los dos proyectos de nación posibles, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Ricardo Anaya, el propuesto por el Frente es el más compatible con lo que planteó Margarita Zavala.

En ese mismo sentido se pronunciaron los líderes del PRD en el Congreso de la Unión.

El coordinador perredista en el Senado, Luis Sánchez, le reconoció “su valentía, su honestidad, serenidad y madurez para tomar esta decisión”.