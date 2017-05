Me sorprendió mi cese: Alfonso Sosa

Notisistema

Guadalajara, Jal.- El entrenador jalisciense, Alfonso Sosa, se dijo sorprendido por su destitución como técnico del Necaxa, sobretodo porque le habían dicho que habría continuidad, según dijo a Notisistema:

“Si, la verdad es que si habíamos tenido números muy buenos durante año y medio que estuvimos ahí en Necaxa, finalmente la directiva optó por otro proyecto diferente, respetable por su puesto, me sorprendió, pero siempre me he preparado para cualquier cosa incluso de un día para otro como en este caso. A mí por su puesto me hubiese gustado continuar porque además ellos me lo había informado”.

Indicó que su salida de los “Rayos” no se debió a malos resultados, sino que simplemente fue por cambio de proyecto, pues Nacho Ambriz será quien llegará en su lugar:

“Bueno los argumentos fueron que iban a buscar otra opción, otra alternativa que finalmente ya la conocemos no, tenemos ahí una buena relación con ellos y es válido a final de cuenta ellos quisieron modificar, quisieron cambiar ¿Entonces tú ya sabes quién va a ser el nuevo técnico? Va a ser seguramente este Nacho Ambriz”.

Sosa estuvo en Aguascalientes año y medio, tiempo en el que ascendió al Necaxa y lo dirigió dos torneos en el máximo circuito.