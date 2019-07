“Me preocupa la inseguridad que se ha detonado en Aguascalientes”: Monreal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Coordinador de los Senadores de Morena Ricardo Monreal Ávila, indicó que está preocupado por la inseguridad que se ha detonado en Aguascalientes en los últimos meses, según le expresaron empresarios locales.

“Estuve desayunando con un grupo de empresarios y me preocupo que me hayan dicho que la inseguridad es un tema de preocupación en Aguascalientes, lo que no había ocurrido en el pasado”.

El también ex gobernador de Zacatecas, lamentó que en Aguascalientes vayan en incremento los asaltos y los secuestros, donde no se observa el control que se tenía antaño en los niveles de seguridad.

Adelantó que este tema en particular de la inseguridad que vive Aguascalientes lo platicara de forma directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscando que se refuerce la vigilancia del estado mediante el envío de más elementos de la Guardia Nacional.

“Me voy preocupado, vengo a Aguascalientes con un grupo de 20 senadores y todos percibimos ese ambiente de inseguridad”.

Sobre la relación en materia de seguridad a entre Aguascalientes y Zacatecas, detalló que antes era buena, más sin embargo ahora ni siquiera sabe si realmente exista una coordinación, esto por todos los eventos que se ha sucedido en las fronteras de ambas entidades donde pereciste la violencia.