“Me desperté con Kevin Spacey sobre mí”: nueva denuncia por abuso sexual contra el actor

BBC Mundo

Washington.- John contó cómo el actor ganador de dos premios Oscar fue “encantador y fraternal”, le mostró la ciudad, lo llevó a cenar y le presentó a amigos famosos durante ese fin de semana.

En la primera noche, Spacey habló mucho sobre su trabajo y fue cariñoso “de una manera en la que ciertamente yo no estaba interesado”, dijo.

El hombre describió que el actor puso su mano sobre su muslo, un brazo alrededor de su hombro y le frotó el brazo.

Fue cariñoso “de una manera en la que ciertamente yo no estaba interesado”, dijo el joven que denunció a Spacey.

Al acostarse, John dijo que Spacey le pidió que compartiera su cama, pero el joven insistió en dormir en el sofá.

“Fue un frío saludo de ‘buenas noches’ con las luces apagadas. Pensé que me iba a echar por la mañana”, dijo.

“Cuando nos fuimos a dormir, él sollozaba desde su cama”, describió John.

Dijo que pensó que el actor manifestaba un comportamiento de búsqueda de atención en un intento de lograr que él respondiera.

A la mañana siguiente, John relató que se despertó con la cabeza de Spacey boca abajo y con los brazos alrededor de él.

“Estaba en ropa interior, yo estaba completamente vestido. Supuse que era una especie de ‘buenos días’ de un actor de teatro de Nueva York”, confió a la BBC.

John, que todavía trabaja en la industria del entretenimiento, dijo que Spacey volvió a ser “afectuoso” la segunda noche que estuvo en la ciudad.

“Rompí en llanto porque no podía procesar más lo que me estaba sucediendo. Tenía miedo… en su defensa, él se retiró y nos fuimos a dormir “.

Kevin Spacey

Reflexionando sobre su experiencia, John afirmó: “Parece que me estaba probando. Nunca dije que me interesaba. Nunca lo discutí”.

“Me sentí incómodo en el mejor de los casos, traumatizado en el peor”.

John no lo denunció a las autoridades ni se lo dijo a sus padres en ese momento, aunque sí lo ha confesado con amigos.

La BBC contactó a representantes de Kevin Spacey para una respuesta a estas acusaciones, pero no obtuvo comentarios.

El cineasta estadounidense Tony Montana afirmó que sufrió de trastorno de estrés postraumático durante seis meses después de que supuestamente Spacey tocó su entrepierna en un bar de Los Ángeles en 2003.

Y el actor mexicano Roberto Cavazos, que actuó en varias obras de teatro en Londres, afirma que Spacey “atacó de forma rutinaria” a jóvenes actores masculinos.

“Parece que el único requisito era ser hombre menor de 30 años para que Spacey se sintiera libre de tocarnos”, escribió en una publicación de Facebook.

Consecuencias

Mientras tanto, la producción de la sexta temporada de la serie House of Cards de Netflix fue suspendida luego de las acusaciones de agresión sexual contra el actor.

La serie debía finalizar después de esta temporada, pero la producción ahora está suspendida “hasta nuevo aviso”.

Estaba previsto también que Spacey recibiera un premio Emmy especial el próximo mes, pero la entrega fue cancelada.

La Academia Internacional de TV dijo en un comunicado que retiraría el Premio de los Fundadores de los Emmy Internacionales “a la luz de los acontecimientos recientes”.