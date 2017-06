MC no le cierra la puerta a Arellano, ni a Reynoso Femat

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Movimiento Ciudadano no le cierra la puerta a aspirantes externos que hayan militado en otros partidos políticos, afirmó su dirigente estatal Jaime Durán Padilla.

“En su momento analizaremos si efectivamente son personajes viables o no viables, si son positivos en los temas a cubrir”, adicionó el coordinador del partido naranja en Aguascalientes.

Lo anterior al ser cuestionado si Movimiento Ciudadano abriría sus puertas eventuales candidaturas a Gabriel Arellano Espinosa, ex alcalde capitalino por el PRI, y Luis Armando Reynoso, ex gobernador del PAN.

“Nosotros en Movimiento Ciudadanos buscamos aguascalentenses comprometidos con Aguascalientes. Hay muchas personas destacadas que han trabajado toda su vida por el estado y sería una culminación importante en su vida dedicarle cierto periodo a la política”, estableció.

Durán Padilla aclaró que no se ha tenido ningún acercamiento con Arellano Espinosa o con Reynoso Femat, pero que de ser tomados en cuenta para una postulación se decidirá en su oportunidad.

El ex gobernador Luis Armando Reynoso permanece bajo investigación, debido a supuestos hechos de peculado durante su gestión. Al respecto, Jaime Durán apuntó que mientras no exista una sentencia definitiva, no puede considerarse culpable.

“Qué les puedo decir. Fue electo un gobernador que no tenía su culminación de proceso”, dijo, en referencia al mandatario estatal Martín Orozco, quien antes de tomar protesta era indagado por una supuesta venta ilegal de terrenos.