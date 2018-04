MC comenzó a trabajar el miércoles en la campaña; PRD

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Daniel Vital Cruz, líder estatal del PRD en la entidad afirmó que a partir de este miércoles la militancia de Movimiento Ciudadano ya se incorporó al trabajo de las campañas.

El pasado lunes indicó que no a dos semanas de iniciado el proceso electoral los naranjas no se habían aparecido y no les veía ganas de trabajar y que solo se estaban “colgando“ de la estructura del PAN y del partido del sol azteca.

Entrevistado en la sede de MC, el dirigente perredista comentó que el tema fue falta de organización entre las tres fuerzas políticas, pero desde el miércoles ya se coordinaron.

“en lo personal lamentó mucho que se haya interpretado de esa manera, (de que no trabajan) hubo unos pequeños ajustes, pero eran de organización, entonces ya percibimos que un contigente muy amplio de Movimiento Ciudadano nos acompañó en el recorrido con Javier (Luévano) candidato a diputado federal en el distrito 1 por la coalición Por México al Frente, fueron en tres comunidades, en Emiliano Zapata, en Santiago y Las Animas (en el municipio de Pabellón de Arteaga)“, dijo.

A su vez, Vital Cruz añadió que “ya la representante de MC que se llama Cuquita Galaviz es un activo muy importante y nos acompañó en el recorrido, pienso que con estas ganas de salir adelante va a dar garantía de que siga avanzando en el estado“.

¿Ya están coordinados entonces?

– Lo cierto es que era un desajuste de organización, de momento no puede uno allegarse a los liderazgos de los municipios, quién representa a quién, quien comunica con cierta persona. Echar un telefonazo, intégrense, muévanse, pienso que eso fue lo que pasó.

¿Cree que les pueda afectar?

-De momento no, porque ya estamos coordinados, hay partidas en todas las propuestas y pensamos que nos puede ir muy bien.