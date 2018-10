Mauricio Clark expone su bautizo que le ‘limpió’ su homosexualidad

Huffpost

Ciudad de México.-Meses atrás el expresentador de televisión, Mauricio Clark, regresó a la opinión pública el mes de julio hablando que había atravesado por una conversión en la que dijo que su “homosexualidad está en el pasado”.

Ahora salen a la luz imágenes del bautizo que vivió en aguas del Río Jordán para retirarse el ‘pecado’ de su ser.

“Haber renovado las promesas bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada”.

“Ya en Tierra Santa para comenzar la peregrinación y darle gracias a Dios por esta nueva vida”, mencionó en sus redes sociales, para compartir el viaje de más de 10 días en el que estuvo visitando la región.

En los últimos días, Clark ha mostrado su encuentro con los lugares de Tierra Santa para “curar su condición”, además, de dar conferencias en México acerca de su experiencia con esta terapia .

Actualmente el debate de las terapias de conversión ha llegado al Senado de la República, buscan que este tipo de tratamientos sea penalizado por involucrar torturas a los individuos que atraviesan por este proceso. A pesar de que se ha documentado que estos ejercicios de ‘conversión’ no han comprobado tener resultados científicos, hay grupos conservadores y religiosos que sostienen que cuentan con efectividad.

“Estas falsas terapias que no tienen ningún fundamente científico incluyen humillaciones, golpes, medicación e incluso violaciones, por lo cual son consideradas torturas”. Organización de las Naciones Unidas

En las últimas semanas una comunidad evangélica en el Perú ha estado promoviendo las imágenes de personas de la comunidad LGBT+ conversas gracias a su terapia.

Las publicaciones han causado mucho humor entre los grupos más liberales de la sociedad y por la parte conservadora aseguran el poder de “la sanación en Cristo”.

El activista Angel Estación, quien radica en Lima, Perú, se pronuncia a través de conferencias y radio contra la ideología de género promueven, según Estación, los medios de comunicación que atentan contra la familia natural y la heterosexualidad.