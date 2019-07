Mauricio Clark acepta haber recaído en las drogas

TVyNovelas

Ciudad de México.-En días recientes, se difundió por varios medios un audio en el que Mauricio Clark acepta que volvió a consumir drogas y le pide a un fotógrafo, que no divulgue las imágenes del hecho.

A través de su cuenta de Twitter, el exconductor escribió un mensaje para explicar que tuvo un momento de debilidad, provocado por la serie de ataques y amenazas de muerte queda recibido recientemente, a raíz de que ha anunciado su “cambio de vida”, el cual incluye haberse “curado de homosexualidad”.

En el audio, que se desprende de una llamada telefónica de Clark a quien él mismo asegura, consideraba su amigo, explica que se encerró en su casa a drogarse, y ahí fue acosado por fotógrafos que se infiltraron para obtener las imágenes de lo ocurrido, y señala que esta crisis duró 4 días.

“Fue una crisis y ya pasó, es lo que te decía, una reincidencia… La llevaba muy bien, por más que le digas a la gente, no es fácil con todo esto que está pasando y caí, tropecé”, expresa notablemente angustiado el antes reportero de espectáculos.

El comunicador afirma que se siente muy mal por haber vuelto a ingerir los estupefacientes, y sobre todo, haberle fallado a Cristo: “No llevo un conteo, pero sí pedí un chin…, no quiero ni hacer cuenta, lo que me duele es que estoy traicionando a Cristo y ocupar el dinero que me está dando, después de haberme quedado sin un peso, estarlo ocupando para eso duele”, finalizó Mauricio.