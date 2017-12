Matanzas dedica tres días de fiesta en honor de Pérez Prado

La Jornada

CDMX.- El creador del mambo, el cubano-mexicano Dámaso Pérez Prado (1917-1989), cumpliría 100 años el próximo lunes, si es que no se aumentó un año, como era su costumbre. A su ciudad natal, Matanzas, cuna de enormes manifestaciones musicales, no le pasó desapercibida la fecha y organizó un coloquio internacional que durará tres días, el cual se inició ayer.

En el encuentro participa el ambientalista Iván Restrepo Fernández, columnista de La Jornada, admirador y amigo personal del homenajeado, con una conferencia magistral, la cual incluye la presentación de materiales sobre su presencia en México. Los audiovisuales fueron realizados por Yaxkin Restrepo. También se programó un ciclo de películas con música y la actuación de don Dámaso –Perdida, Al son del mambo, Simbad el mareado (todas de 1950), Víctimas del pecado y Del can-cán al mambo (ambas de 1951), cortesía y presentación de Restrepo.

Otras presencias mexicanas en el Coloquio Internacional por el Centenario de Dámaso Pérez Prado y el mambo –seguro se discutirá si en efecto fue su creador, puesto que otros pelean el título, entre ellos Orestes López y Arsenio Rodríguez, El Ciego Maravilloso–, son Pavel Granados, investigador de la Fonoteca Nacional, con la ponencia Pérez Prado en México, México en Pérez Prado, y Leopoldo Gaytán Apaez, quien hablará sobre Pérez Prado en el cine mexicano, entre 1948 y 1953.

Estrenos y develaciones

También se hará el estreno mundial de Yo soy el Rey del Mambo, obra teatral de Ulises Rodríguez Febles, a cargo de la Compañía Independiente Conjuro Teatro, Beca Efiteatro México, y el ensamble Atenas Brass, dirigido por Dana Stella Aguilar.

Participan afamados investigadores musicales como los cubanos Radamés Giro, Rafael Lam, Rosa Marquetti, Vivian Martínez Tabares, el colombiano Sergio Santana Archbold, cuyo libro ¡Qué rico mambo! (San Bassilon, Medellín, 2017) será discutido. Asimismo, se presentará el volumen Mambo qué rico é, é, é (Ediciones Matanzas, 2017), de Yanira Marimón y Ulises Rodríguez Febles.

También se anuncia la develación de placas en la casa natal del homenajeado, una de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y otra del pueblo cubano, con la presencia de la embajada de México.

El intenso programa también incluye exposiciones como Recreación discográfica, del artista Adrián Socorro; la presentación de los documentales ¿Quién inventó el mambo?, de la cubana Gloria Torres, y Pérez Prado y Matanzas (Tv Yumurí), de Ana Valdés Portillo; un homenaje dancístico y poético; conciertos de Atenas Brass Ensemble y la Orquesta Juvenil Swing, y el concurso Los niños bailan mambo: 100 x 100.

La clausura del coloquio contará con un baile mambolero, no faltaba más. Fue Benny Moré quien formuló la pregunta en la canción Locas por el mambo: “¿quién inventó el mambo que me sofoca y que a las mujeres las vuelven locas?”; él mismo contestó: Un chaparrito con cara de foca. Afirmación que se rubrica con una explosión de metales, característica de don Dámaso. Más claro no puede ser.