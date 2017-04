Más que cerrar los CEICAPS deben de mejorarse: MOS

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Tras la queja de una madre de familia de un alumno con altas capacidades intelectuales y miembro del CEICAP, quien le pidió al gobernador, el panista, Martín Orozco Sandoval, echar para atrás el propósito de Raúl Silva Perezchica, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), sobre cancelar dichas escuelas por su costo alto de manutención, Aurora Cavazos Cavazos, diputada federal perteneciente a la Comisión de Derechos de la Niñez en el Congreso de la Unión, señaló que más que cancelar, se tiene que pulir lo que existe ya hecho.

Precisó que hablar sobre la generación de espacios para niños superdotados, apoyados por políticas públicas que refrenden el compromiso desde la parte gubernamental, “es contribuir a una mejor sociedad porque es algo importante para sus padres, que ya no quieren ocultar o medicar a sus hijos, tal como se los han llegado a recomendar”.

Explicó que este sector minoritario de la población mexicana, tienen su coeficiente intelectual de 130 puntos. “Se trata de lectores hábiles con alto uso de la razón, pero también de niños molestados constantemente y hasta mal diagnosticados con algún tipo de síndrome”, explicó recalcando la importancia de abrirles las puertas desde el punto de vista legal.

Sostuvo que el hecho de que el 90% de estos estudiantes fracasen en el sistema educativo, se debe a que no hay profesores especializados para tratarlos. “Los niños no entienden el método de repetición de datos una y otra vez porque se desarrollan rápido y quieren más. “Afortunadamente, en la cámara de diputados ha habido una reacción importante respecto al tema, con tal de ayudar también a los padres de familia que no encuentran respuestas y espacios para comprender lo que tienen en casa”, concluyó.