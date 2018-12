Más del 95% de reportes de extraviados son resueltos: JFO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el año se han presentado ante Fiscalía hasta 800 reportes de personas extraviadas, donde más del 95% son localizados prácticamente de manera inmediata, señaló el titular Jesús Figueroa Ortega.

Existen casos más complejos donde se han llegado a localizar a las personas hasta dos años después, aunque esto de la rapidez en la localización depende también del comportamiento de los extraviados en el sentido de si se trata de un hombre, una mujer, estudiante, usaba redes sociales, portaba celular, entre otras.

Adolescentes son los que más se reportan extraviados, aunque aparecen o son localizados a los días e incluso horas, mismos que estaban con los amigos o se fueron con la pareja por problemas familiares que vienen siendo las principales causas.

Si bien existen quienes critican el tiempo en que se están emitiendo las Alertas Amber, justificó que se trata de un parámetro nacional para con niños y adolescentes y que se tiene que respetar.

En el grupo de adolescentes existen muchas inconsistencias donde un padre de familia lo denuncia como una desaparición y luego resulta que se fueron con el novio o el ex novio o con la amiga, se van a otras entidades e incluso están aquí con el teléfono apagado y es la manera en que no se localizan.

Algunas familias están optando por subir a redes sociales la desaparición de jovencitos movilizando a las autoridades aunque posteriormente aparecen los mismos y no lo reportan a las autoridades, por lo que en ese sentido las redes sociales tienen riesgo para todos.

Finalmente en el caso de desparecidos en la última década en Aguascalientes está en alrededor de 150 el número de personas en la última década.