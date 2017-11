Más de 9 mil casos nuevos de diabetes ha detectado el ISSEA durante 2017

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En lo que va del año, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ha realizado 81 mil 442 pruebas de diabetes mellitus, dentro de las cuales se detectaron 9 mil 255 nuevos casos de este padecimiento crónico.

Así lo dio a conocer el titular de Atención Primaria a la Salud del ISSEA, Gerardo Ruíz García Marín, quien precisó que esta cifra representa un incremento del 11 por ciento, con respecto al número de pacientes con esta enfermedad que se registró en el mismo período del 2016.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el funcionario estatal precisó que al cierre del mes de octubre se realizaron 119 mil 236 consultas por enfermedad crónica en los Centros de Salud del ISSEA, y 11 mil 648 en las Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas.

“La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, un aumento del azúcar en la sangre”, indicó el funcionario.

Agregó que la diabetes de tipo uno se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina; en tanto que la diabetes tipo dos tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo, indicó, es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

En ese sentido, comentó que la diabetes tipo dos, junto con la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, son un problema de salud pública mundial; señaló que de acuerdo a datos de la Federación Internacional de Diabetes, cerca de la mitad de las muertes que ocurrieron en el 2016 a causa de la diabetes, ocurrieron en personas menores de 60 años de edad.

Indicó que como parte de las acciones preventivas del programa de salud en el adulto y el anciano, y en el marco de la estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, desde el año 2014 se lleva a cabo la Semana Nacional de la Diabetes.

García Marín destacó que el sector salud, las sociedades y asociaciones médicas unen sus esfuerzos para fortalecer las acciones tendientes a contribuir de manera importante a la promoción, prevención y control de la diabetes, mediante la participación activa de la ciudadanía y las personas que viven ya con dicha patología, lo cual favorece la adopción de estilos de vida saludable, una alimentación correcta y el auto cuidado de la salud.

Por último, apuntó que actualmente se estima que en el mundo existen 415 millones de personas que viven con diabetes, y se espera que para el año 2040 existan más de 650 millones de personas con ese padecimiento.