Más de 60 funcionarios municipales no cuentan con cédula profesional: NV

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El regidor Netza Ventura, declaró que son más de 300 los funcionarios públicos del municipio que ejercen sin cédula profesional.

“Me falta por hacer un análisis de unos 73 puestos, pero más o menos estamos hablando de los que llevamos hasta la fecha 345, más o menos que son los que tenemos buscados y detectados, no nos aparecen en las páginas oficiales de su registro cerca de 65 personas que no cuentan con Cédula Profesional, 65 personas, posiblemente cuenten con el Título, pero la ley te dice que tienes dos años para hacer el trámite de tu cédula y para poder ejercer, tiene que ir, viene la cuestión conjuntiva y no la alternativa, una u otra, aquí dice es el título profesional y la cédula”.

Netza Ventura ha declarado ser víctima de robo en el domicilio de sus padres, domicilio que está a su nombre y atribuye esto a los señalamientos realizados en su gestión como regidor.

“Yo pienso que sí, el mismo secretario de Seguridad Pública me lo refirió. ”Es que está pisando callos licenciado, yo le sugiero que abra un libro rojo y que se proteja de quienes son o quien es la persona” declaró.

“En política no hay casualidades”, estos actos dejan ver lo incómodo que para algunos pueden ser los señalamientos y denuncias realizadas por el regidor.